Каждый третий задумывается о покупке жилья в ближайшие несколько лет

Фото: [ Новые дома на 2-м Шаховском проезде в Волоколамске/Медиасток.рф ]

Совместное исследование « РБК Недвижимости » и «Яндекс Недвижимости» показало, что 42% россиян планируют приобретение недвижимости в ближайшие два-три года. Еще 25% респондентов рассматривают такую возможность. Опрос проводился среди 1,2 тысячи человек с доходом выше 30 тысяч рублей в месяц.

Главным фактором для принятия решения о покупке 43% опрошенных назвали снижение цен на недвижимость. На втором месте оказалась стабильность доходов (39%), на третьем — снижение ипотечных ставок (34%). Среди целей покупки преобладают расширение жилой площади (24%), улучшение характеристик жилья (21%) и приобретение недвижимости для детей (21%). Программы государственной поддержки учитывают 19% респондентов.

54% потенциальных покупателей рассматривают новостройки, 46% — вторичное жилье. Загородную недвижимость готовы приобрести 18% опрошенных. 43% россиян ожидают роста цен на недвижимость в течение следующего года.

Ранее стало известно, что к ипотеке готовы лишь при ставках до 12%.