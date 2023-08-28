Рост зарплат и подорожание доставки назвали причиной для увеличения цен на хлеб в России

Уже к концу этого года стоимость хлебобулочных изделий в рознице должна подняться на 7-10%.

В данный момент затраты на логистику в каждой буханке превысили стоимость затраченной на нее муки. Поэтому хлебозаводам становится все сложнее держать отпускные цены на прежнем уровне. Об этом заявил Рустам Айдиев, исполнительный директор Национального союза хлебопечения.

«В настоящее время соблюдать баланс и продолжать держать отпускные цены уже возможности нет, их повышение провоцирует значительный рост себестоимости производства», - указал он.

Его слова привела РБК. По утверждению эксперта, за последний месяц стоимость пшеничной муки выросла на рекордную сумму. Таких резких подорожаний не наблюдалось на протяжении 15 лет. Рост транспортных тарифов также очень высок. И последним штрихом можно упомянуть дефицит сотрудников в хлебопекарной промышленности. Предпринимателям приходится повышать зарплаты, и это также удорожает продукцию.