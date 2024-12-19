РБК: розничные магазины обвинили маркетплейсы в дискриминации

Представители традиционной розничной торговли намерены обратиться к властям с просьбой внести изменения в законопроект, который касается платформенной экономики.

Об этом РБК стало известно из писем, направленных премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и заместителю руководителя администрации президента Максиму Орешкину.

Отмечается, что обращения правительству направили крупные отраслевыми объединениями, включая Ассоциацию торговых компаний и производителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), Ассоциацию анимационного кино, Ассоциацию предприятий индустрии детских товаров (АИДТ), Ассоциацию компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), Ассоциацию производителей фирменных брендов «Русбренд» и Ассоциацию прямых продаж.

Руководители розничных торговых точек призвали власти страны принять меры, чтобы защитить интересы потребителей и обеспечить честную конкурентную среду. В частности, они предложили требовать от маркетплейсов раскрытия алгоритмов ценообразования, а также предоставить региональным властям полномочия устанавливать максимальное количество торговых точек в каждой области.

Председатель Союза потребителей России Алексей Койтов подметил, что усиливающаяся активность маркетплейсов требует повышения их ответственности за сомнительные товары. По его словам, каждый третий непродовольственный товар теперь покупается в интернете.

Глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов также отметил, что покупатели рискуют столкнуться с вредными пищевыми добавками при заказе товаров через маркетплейсы. Он указал на отсутствие такого контроля над поставщиками.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор нашел в фарше «ВкусВилла» листерию, сальмонеллу и кишечную палочку.