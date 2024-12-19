Россельхознадзор нашел в фарше «ВкусВилла» листерию, сальмонеллу и кишечную палочку

Специалисты Россельхознадзора выявили в продукции компании ООО «Дальние фермы» наличие сальмонеллы, кишечной палочки и следов лекарственных средств. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ведомства.

Отмечается, что компанию уже привлекли за нарушение технологии производства к административной ответственности.

«Установлено несоответствие по показателям безопасности продукции: фарш из мяса кролика с добавлением индейки (наличие КМАФАнМ и сальмонеллы) и фарш из мяса курицы и индейки с добавлением кролика (наличие бактерий группы кишечной палочки, КМАФАнМ, Listeria Monocytogenes)», — рассказали в ведомстве.

Как сообщили в Россельхознадзоре, в продукции также обнаружены следы лекарственных препаратов. В результате проверок должностные лица были привлечены к административной ответственности в соответствии с частью 1 и частью 2 статьи 14.43 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

По данным Telegram-канала «Shot-проверка», еще в декабре покупатели жаловались на продукцию «Дальних ферм». В фарше были обнаружены чёрные вкрапления, а также неприятный запах. Представители сети «ВкусВилл» заявили, что проблемный фарш был приобретён не в их магазинах. Они уточнили, что все спорные партии были сняты с продажи до окончания проверки.

Ранее общественник Махмудов дал рекомендации по выбору красной икры. По его словам, не следует покупать ее в нелицензированных торговых точках, поскольку из-за этого может серьезно страдать качество икры. Отсутствие антибиотиков и консервантов, а также соблюдение всех санитарных норм на производстве — это главные критерии при приобретении продукта.