Рубль на грани: аналитик назвал новые диапазоны курса доллара на апрель

Финансовые аналитики поделились с « Российской газетой » прогнозом по курсу рубля, ценам на нефть и ситуации на фондовом рынке на неделе с 30 марта по 5 апреля. По оценкам главного аналитика банка Михаила Васильева, национальная валюта сохранит относительную стабильность. Ожидаемые торговые диапазоны составят 78–83 рубля за доллар, 11,3–12 рубля за юань и 90–96 рублей за евро.

Эксперт указал на факторы, способные оказать давление на рубль. Завершение мартовского налогового периода 30 марта лишит валюту важного источника поддержки, поскольку экспортеры могут сократить продажи валютной выручки. Дополнительным негативным обстоятельством он назвал повреждения российских портов на Балтике, которые способны привести к снижению объемов экспорта нефти и нефтепродуктов.

В то же время существует ряд обстоятельств, работающих в пользу национальной валюты. Среди них аналитик выделил положительную статистику прошлых лет, согласно которой апрель традиционно оказывается благоприятным месяцем для рубля. Поддержку также оказывают продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций в объеме 4,6 миллиарда рублей ежедневно. Кроме того, сдерживающее влияние на курс оказывает высокая ключевая ставка Центробанка, сохраняющаяся на уровне 15 процентов.

Отдельное внимание эксперт уделил ситуации на сырьевом рынке. В марте стоимость Brent поднялась с 70 до 100–115 долларов за баррель на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Масштаб энергетического кризиса в регионе не исключает дальнейшего роста цен, что может привести к увеличению экспортной валютной выручки. На фондовом рынке, по оценкам специалистов, возможен отскок при условии сохранения высоких нефтяных котировок и умеренного ослабления рубля после окончания налогового периода.