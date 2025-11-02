Руководитель департамента поддержки клиентов и продаж финансовой организации Александр Шнейдерман поделился с агентством « Прайм » прогнозом по курсу рубля на начало ноября. По его оценке, национальная валюта сохранит стабильность при отсутствии внешних шоков.

Ключевую поддержку рублю оказал Банк России. Регулятор не просто сохранил ключевую ставку на высоком уровне, но и расширил ее среднесрочный прогноз. Это позволило закрепить у инвесторов ожидания продолжительного периода «дорогих» денег. Как следствие, вырос интерес к рублевым активам, что сформировало дополнительный спрос на российскую валюту.

Шнейдерман обозначил ожидаемые курсовые диапазоны на ближайшую неделю:

доллар — ₽77,5–85,5;

евро — ₽89–98,5;

юань — ₽10,8–12.

Если не произойдет экстраординарных событий, курс рубля останется в этих пределах, заключил аналитик.

