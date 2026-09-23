Топ менеджеры возвращаются к бумажным блокнотам: эксперт раскрыла, в чем секрет эффективности

В эпоху цифровых помощников и повсеместной автоматизации топ‑менеджеры крупных компаний делают неожиданный шаг назад — возвращаются к бумажным блокнотам и ручке. Карьерный консультант, директор проектов «Финансовые институты» Cornerstone Оксана Семенова в интервью радио Sputnik объяснила, почему для руководителей, принимающих стратегические решения, рукописные заметки могут быть эффективнее любых электронных инструментов.

По наблюдениям эксперта, закономерность прослеживается четко: чем выше должность человека, тем чаще он сознательно прибегает к записи от руки — и дело тут вовсе не в любви к ретро‑атрибутам или стильным канцелярским наборам. Даже те руководители, чья повседневная работа плотно завязана на ноутбуках, смартфонах и цифровых ассистентах, на важные встречи берут простой блокнот.

Научные данные подтверждают интуитивные ощущения управленцев. Как рассказала Семенова, исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Psychology, показывает: процесс письма от руки активизирует особые нейронные связи — в частности, усиливает взаимодействие между центральной частью мозга и теменной долей, чего не происходит при наборе текста на клавиатуре. Авторы работы трактуют это как доказательство того, что рукописное фиксирование информации напрямую способствует ее запоминанию. Причина кроется в самой механике письма: оно естественным образом замедляет поток мыслей. Поскольку человек не способен записывать со скоростью речи, ему приходится сжимать формулировки, структурировать идеи, выделять суть — и именно эта вынужденная фильтрация делает мышление более осознанным.

Для руководителей, работающих в условиях постоянной информационной перегрузки, бумажный блокнот становится инструментом защиты концентрации. Открытый ноутбук одновременно транслирует почту, мессенджеры, календарь, новости и десятки рабочих окон, а телефон регулярно отвлекает уведомлениями. Блокнот, напротив, ничего не требует — он только принимает. В такой обстановке перед руководителем остаются лишь собеседник, ручка и собственные мысли, что позволяет максимально сфокусироваться на разговоре. Кроме того, бумага помогает упорядочить внутренний хаос: на листе проще разложить по полочкам задачи, сомнения, цели, аргументы и риски. Эксперт приводит простой пример: перед важным карьерным решением полезно выписать от руки свои главные достижения, сильные стороны, страхи и сомнения, а также цели на три, шесть и 12 месяцев. Такое упражнение превращает размытый поток мыслей в четкую систему, с которой уже можно работать аналитически.

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