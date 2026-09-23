«Вагон тумана под видом перемоги»: политолог высмеял военные планы США в Гренландии

Новое соглашение Соединенных Штатов с Гренландией о размещении военных баз не меняет реального положения дел в Арктике и служит лишь инструментом для создания видимости крупного внешнеполитического триумфа. Такое мнение в эфире своей авторской программы на радио Sputnik высказал писатель Артур Гаспарян.

По его оценке, американская сторона и прежде обладала полным законным правом развертывать оборонные объекты на территории острова, однако по факту десятилетиями не пользовалась этой возможностью.

Да у меня ощущение, что Дональд Фредович тайно болеет за московское «Динамо», потому что вот эти могучие заявления потом ничем никогда не подкрепляются, — сыронизировал эксперт. — Вот я читаю этот договор, и мне пафосно объясняют, что теперь есть возможность строительства на территории Гренландии военных баз. Так я вам тайну открою — и до этого была такая возможность, просто ей американцы не пользовались.

Писатель подчеркнул, что жителям Гренландии и датским властям абсолютно безразличен этот документ, так как их повседневная жизнь никак не изменилась. По сути, Вашингтон пытается продать своему избирателю «вагон тумана под видом превеликой перемоги» исключительно ради внутриполитических очков перед выборами.

Гаспарян добавил, что подавляющее большинство рядовых американцев даже не сможет показать Гренландию на географической карте, поэтому громкие заявления Трампа направлены на внутреннюю аудиторию, далекую от геополитики. Неспособность руководства США учиться на собственных ошибках и постоянное объявление о несуществующих успехах делают действия Белого дома неадекватными текущей реальности.

Собственные ошибки Трампа ничему не учат — он все-таки какой-то неадекватный. Потому что, когда ты каждый день объявляешь о победе над Ираном и в результате ничего не происходит, то ты становишься пастухом из притчи "Волки, волки!", — заключил спикер.

Ранее сообщалось, что Трамп забрал Гренландию под контроль США.