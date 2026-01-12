Рубль в зоне турбулентности: эксперты и Минфин не могут сойтись в будущей цене

Прогнозы относительно среднегодового курса доллара США к российскому рублю на 2026 год, составленные независимыми экономистами и Министерством экономического развития РФ, демонстрируют расхождения. Консенсус-прогноз, сформированный по итогам опроса двадцати аналитиков, указывает на возможный уровень в 88,5 рубля за доллар, сообщают « Ведомости ».

Официальный прогноз Минэкономразвития предполагает более слабый рубль со среднегодовым курсом на уровне 92,2 рубля за доллар США. Диапазон индивидуальных оценок, данных опрошенными экспертами, варьируется от 80 до 95,5 рубля за американскую валюту.

В числе ключевых факторов, способных оказать влияние на динамику курса в следующем году, экономисты называют конъюнктуру на рынке нефти, возможный рост импорта в случае смягчения внешних ограничений, а также изменение объемов валютных интервенций со стороны Банка России.

Главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов в своих расчетах связал ожидаемый курс с ценой на российскую нефть. По его оценке, при сохранении стоимости нефти в диапазоне 45–48 долларов за баррель среднегодовой курс доллара может составить 88–92 рубля. Более низкие цены на энергоносители, по мнению экономиста, создадут дополнительные риски ослабления рубля.

Ранее сообщалось, что рубль ждет небывалый рост против евро и доллара.