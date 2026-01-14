Рубль ждет коррекция: экономист объяснил, почему валюта вернется к рыночным значениям

Курс рубля, который в последние годы демонстрировал неожиданную устойчивость, по мнению экспертов, может вскоре столкнуться с новыми реалиями. Экономист Вячеслав Таквель прогнозирует, что 2026 год станет периодом, когда национальная валюта вернется к своим «справедливым значениям», подразумевая ослабление к доллару. Этот прогноз основан на завершении болезненного переходного периода, связанного с переориентацией экономики на Восток, рублевыми расчетами и построением новых логистических цепочек. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, основная причина предполагаемого роста курса доллара до 90-95 рублей кроется именно в окончании этой адаптации. Экономика, по сути, приспособилась к новым правилам игры, и теперь рыночные механизмы начинают работать в полную силу, без искусственного сдерживания. Одновременно с этим Центробанк, вероятно, начнет постепенно снижать ключевую ставку, которая к 2026 году может составить 11-12%. Слишком радикальное ее снижение, до желанных для промышленности 9%, чревато разгоном инфляции, которая немедленно «съест» любой экономический рост.

Эксперт добавил, что последствия такой политики будут неоднозначными. С одной стороны, более слабый рубль традиционно поддерживает экспортеров и бюджет, наполняя его доходами от продажи сырья. С другой — это всегда риски для импорта и покупательной способности населения. Постепенное же снижение ставки должно оживить кредитование и деловую активность, но лишь в том случае, если этот процесс будет синхронизирован с уверенным снижением инфляции.

По его мнению, 2026 год может стать своего рода годом балансировки. Властям предстоит тонкая настройка между двумя целями: сдержать инфляцию, сохраняя ставку на достаточно высоком уровне, и при этом не задушить экономический рост. Результатом этой сложной работы и станет тот самый «справедливый» курс рубля, который будет отражать не столько внешнее давление, сколько внутреннее состояние адаптировавшейся, но все еще находящейся в поиске равновесия экономики.

