Рублю предрекли дальнейшее укрепление

Отечественная валюта продолжит укреплять свои позиции и в течение следующей недели. По большей части, позитивный тренд поддерживается благодаря решению российского Центробанка. Соответствующее заявление сделал финансовый аналитик Владислав Антонов в интервью для информационного агентства «Прайм» .

Антонов напомнил, что за минувшую неделю рубль укрепился примерно на 3% по отношению к доллару и евро. По его словам, данный результат был вызван тремя факторами: скорое закрытие налогового периода, начало действия президентского указа об обязательной продаже экспортной выручке и повышение ключевой ставки Банком России до 15%.

Аналитик предрек российской валюте укрепление до уровня около 93 рублей за 1 доллар в течение следующей недели. Он также напомнил о том, что курс отечественной валюты зависит от цен на нефть, санкций и политической обстановки в стране.