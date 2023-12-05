Румыния хочет поучаствовать в восстановлении Украины

Румыния может сыграть ключевую роль в восстановлении Украины, заявил премьер-министр страны Марчел Чолаку в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Он считает, что географическая близость и наличие транспортной логистики могут привлечь американские компании, которые захотят поучаствовать в «реконструкции» Украины.

Румыния ищет пути для углубления экономического партнерства с США и привлечения американских инвестиций, подчеркнул Чолаку, который находится в Штатах с рабочим визитом.