«Руспродсоюз»: цены на яйца снизятся после Нового года

Заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов сообщил, что снижение цен на яйца в России произойдет после новогодних праздников. Такой прогноз он сделал в комментарии агентству ТАСС .

«Уже после Нового года мы можем наблюдать снижение цен – их стабилизируют договоренности с торговыми сетями. Дополнительное давление на цены также окажет открытие импорта», – сообщил Леонов.

По данным «Руспродсоюз», средняя розничная цена на десяток яиц в стране превысила 121 рубль. С 11 по 17 декабря она составила 121,8 рубля. Леонов отметил, что на сегодняшний день сетевые биржевые торги показывают еще большие цены. Это связано с дефицитом объемов яйца, которого не было летом – в тот период птицеводы были вынуждены продавать продукт по более низкой себестоимости. Отчасти, уточнил Леонов, эта ситуация и является причиной нынешних высоких цен.

Ранее министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил, что через 2-3 недели в Россию поступят яйца из Турции. На них не вводится дополнительная импортная пошлина, в связи с чем на внутренним рынке скорректируются цены.