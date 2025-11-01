Рыбный кризис: реальное потребление рыбы в России оказалось заниженным

Потребление рыбы в России находится на критически низком уровне, что противоставляет природному потенциалу страны, обладающей огромными водными ресурсами. Как сообщил Общественной Службе Новостей руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев, реальное потребление не превышает 16 кг на человека в год, а не официальные 24 кг, поскольку Росстат учитывает вес сырья с отходами, составляющими до 30%.

Эксперт выделил три ключевые проблемы, сдерживающие рост потребления. Основным барьером является полное отсутствие прослеживаемости продукции — исследование трех тысяч этикеток показало, что ни на одной нет обязательной по закону информации о виде рыбы, месте и времени вылова. Это приводит к массовым случаям обмана покупателей, когда дорогие сорта подменяют дешевыми аналогами. Дополнительными факторами выступают высокие розничные цены и ориентация отрасли на экспорт, где востребована ценная северная рыба, насыщенная полезными веществами.

По его словам, следствием сложившейся ситуации становится не только недоверие потребителей к рыбной продукции, но и системное нарушение законодательных норм. Отсутствие прозрачности в торговле создает почву для манипуляций и препятствует формированию цивилизованного рынка.

Аналитик подчеркнул, что для исправления положения требуется комплекс мер, включая усиление контроля за маркировкой, развитие механизмов поддержки внутренних цен и переориентацию части экспортных потоков на отечественный рынок. Решение этих задач позволит не только выполнить поручение президента о доведении потребления до рекомендованных 28 кг, но и укрепить здоровье нации через доступ к качественным морепродуктам.

