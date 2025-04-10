Рынок китайских автомобилей в России резко уменьшился

Согласно данным исследования «Газпромбанк автолизинг», в период с января по март 2025 года в России прекратили работу более 210 дилерских центров китайских автопроизводителей, что втрое превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Отмечается, что в отличие от предыдущих двух лет в первом квартале текущего года китайские автосалоны столкнулись с активным оттоком инвестиций, передает ТАСС.

Лидерами по числу закрытых дилерских центров стали Bestune (26 закрытий), Kaiyi (20 закрытий) и DFM (16 закрытий). Впервые в десятку брендов с наибольшим числом закрытий вошли Geely, Jaecoo, Jetour и LiAuto.

Если негативная тенденция сохранится, к концу года может быть зафиксирован рекорд по числу закрытых китайских шоурумов, что приведет к дальнейшему сокращению общего числа автосалонов в стране.

Несмотря на это, Chery (206 салонов), Geely (199 салонов) и Changan (200 салонов) остаются лидерами по количеству дилерских центров среди иностранных марок.

В то же время сеть Jetour сократилась на 6%, Exeed и JAC потеряли по 2% салонов. GAC и Haval демонстрируют стабильность. Активно развивается суббренд Haval Pro, увеличивший число салонов с 75 до 80. KGM открыла 24 салона.

По словам директора департамента продаж «Газпромбанк автолизинг» Николая Фомина, из 274 закрытий по всему рынку 213 пришлись на китайские бренды.

В первом квартале 2025 года открылось 124 китайских салона, что вдвое меньше, чем годом ранее. Общее число салонов китайских марок составляет 2,7 тыс., что на 87 меньше, чем в начале года.

Ранее сообщалось, что китайская Shacman собралась локализовать производство грузовиков в России.