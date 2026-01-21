Решение жилищного вопроса в России, несмотря на многочисленные дискуссии, остается скорее темой для разговоров, чем для реальных действий. Идея широкого возрождения социального найма и создания рынка государственного арендного жилья, которая периодически звучит в Госдуме, так и не вышла за рамки обсуждения. Между тем, для миллионов россиян, особенно для молодых семей, собственные квадратные метры остаются недостижимой мечтой, что напрямую бьет по демографическим перспективам страны. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Существующие механизмы, в первую очередь льготная ипотека, как отмечает председатель думского комитета по строительству Сергей Пахомов, проблему не решают. Даже с низкой ставкой покупка жилья для большинства остается неподъемной ношей на десятилетия. Парламентарий подчеркивает, что необходимо искать принципиально иные пути: развивать не только социальный, но и коммерческий найм, жилищную кооперацию, индивидуальное строительство и новые финансовые инструменты. Подобные идеи поддерживают и эксперты, напоминая об успешном советском опыте, когда государство напрямую предоставляло квартиры молодым семьям, вселяя уверенность в завтрашнем дне.

Однако главным препятствием на этом пути является сам рынок, где доминируют частные застройщики. Их логика диктуется исключительно прибылью и скоростью оборота капитала, что плохо сочетается с долгосрочными и малорентабельными проектами вроде социального найма. В результате даже аренда жилья становится для многих неподъемной, забирая до 80% семейного бюджета, при этом на рынке застывают непроданные новостройки.

Таким образом, возникает парадоксальная ситуация: острая нехватка доступного жилья существует параллельно с переизбытком пустующих квартир. Итогом бесконечных обсуждений становится лишь констатация тупика. Пока государство не найдет в себе решимости вернуться в отрасль не как регулятор, а как активный строитель и собственник жилого фонда, разрыв между декларациями о поддержке семей и суровой реальностью рынка недвижимости будет только расти.

