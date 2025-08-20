Рынок российских акций взлетел на фоне готовности Путина и Зеленского к переговорам

В конце торговой сессии на Московской бирже российский фондовый рынок продемонстрировал положительную динамику в ответ на сообщения администрации президента США о подготовке к возможной встрече лидеров России и Украины.

К 20:51 по московскому времени индекс Московской биржи в рублях сделал внушительный скачок на 0,77%, достигнув отметки в 2 973,92 пункта. До этого момента рост составлял всего 0,14%.

Напомним. в минувший понедельник, 18 августа, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп принимал в своей резиденции в Вашингтоне президента Украины Владимира Зеленского и лидеров европейских государств. Ранее американский лидер не исключал возможности организации в дальнейшем трёхсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским в случае успешного завершения переговоров.

Ранее Юрий Ушаков, помощник президента России, заявил, что в ходе телефонного разговора Владимир Путин и Дональд Трамп выразили готовность поддержать продолжение прямых контактов между представителями России и Украины.

В во вторник, 19 августа, представитель Белого дома Каролин Левитт сообщила о том, что в администрации президента США рассматривают возможность организации встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского.