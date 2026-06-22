«Дом в Подмосковье и права на фильмы»: кому достанется наследство Алексея Пиманова?

В апреле на 65-м году жизни скончался известный российский режиссер, продюсер и телеведущий Алексей Пиманов. После его смерти, как пишет aif.ru, в Москве открыли наследственное дело.

По информации источника, в состав наследства журналиста входят объекты недвижимости в столице, а также исключительные права на телевизионные и кинопроекты, которые создавались под его руководством. Однако не все имущество будет делиться между наследниками.

Отмечается, что загородный дом в Московской области остался у бывшей жены Пиманова Валентины Ждановой. Коттедж в Можайском районе Москвы, по данным юристов, является добрачным имуществом нынешней жены Ольги Погодиной, а значит, не входит в наследственный спор.

На доли в оставшемся имуществе и интеллектуальных проектах могут претендовать несколько человек. Среди них вдова режиссера и их общая дочь. Также на наследство могут рассчитывать трое взрослых детей Пиманова: сыновья Денис и Артем от первого брака и дочь Дарья от второго.

Ранее актриса Елена Проклова высказалась о получении наследства Людмилы Арининой Ириной Пеговой.