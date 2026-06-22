Набор в отряд защиты неба «БАРС-Москва» продлится до 1 августа

Министерство обороны России объявило о приеме добровольцев в подразделение «БАРС-Москва», основной задачей которого станет защита столичного неба от беспилотных летательных аппаратов. Заявки от граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 50 лет принимаются до 1 августа 2026 года.

Служба в данном отряде не предполагает участия в зоне проведения специальной военной операции, а заключаемый на один год контракт для призывников приравнивается к прохождению срочной службы в армии. Кандидаты должны обладать категорией годности к военной службе А, Б или В, подтвержденной медицинским освидетельствованием. При этом место постоянной регистрации или фактического проживания значения не имеет.

Особый приоритет при отборе отдается специалистам с техническим образованием, опытом военной службы или навыками пилотирования БПЛА. К участию не допускаются лица с неснятой или непогашенной судимостью, тяжелыми хроническими заболеваниями, такими как ВИЧ, туберкулез или гепатиты, а также граждане, страдающие зависимостями.

Все прошедшие отбор добровольцы направляются на 30-дневное бесплатное обучение работе с комплексами перехвата беспилотников. В период обучения бойцам выплачивается денежное довольствие: рядовой состав получает от 220 000 рублей, а командный — от 300 000 рублей в месяц. Семьям участников подразделения предоставляется расширенный пакет социальной поддержки, включающий пособия при рождении детей, помощь в трудоустройстве, зачисление детей в образовательные учреждения и льготы по оплате услуг ЖКХ.

Контактная информация:

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