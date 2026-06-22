«Тысяча оскорблений за сутки»: участницу шоу «Ставка на любовь» Мариам Тилляеву затравили после выпуска

В шестом выпуске второго сезона шоу «Ставка на любовь» разгорелся скандал: участница Мариам Тилляева эмоционально отреагировала на голосование против нее, сообщает The Voice. Она обвинила соперников в предательстве и отказалась от дальнейшего участия в состязании. Ее поведение вызвало гнев не только у других игроков, но и у зрителей.

Отмечается, что за сутки в адрес Мариам поступило более тысячи оскорбительных сообщений и угроз. Девушка записала видеообращение, в котором напомнила, что шоу — это игра, а не реальная жизнь. Она заявила, что не заслуживает такой травли и призвала зрителей к адекватности.

«За последние сутки я получила более тысячи угроз, обзывательств, я даже не знала, что человека можно так оскорбить. Ради чего? Ради шоу?», — отметила Тилляева.

Тилляева — внучка первого президента Узбекистана Ислама Каримова. Девушка долгое время жила за рубежом, что сказалось на ее взглядах и образе жизни. Она и раньше подвергалась критике из-за скандального замужества с блогером Амираном Сардаровым и публикации откровенных фотографий.

Ранее звезда «Универа» Анна Хилькевич предупредила фанатов о странном поведении в шоу «Ставка на любовь».