Генерал-лейтенант Виктор Соболев жестко осадил Киев: белорусская армия не просто способна дать отпор, а имеет все силы подавить любую провокацию со стороны ВСУ, и это не пустые слова, ведь на территории республики уже размещено российское ядерное оружие. Об этом сообщает Lenta.ru.

Соболев назвал заявление украинского лидера «игрой с огнем» и прямо намекнул, что Александр Лукашенко должен принять «соответствующие решения». При этом генерал подчеркнул: Минску не обязательно полагаться на чужую помощь — у них боеспособная, исправная армия, которая не участвовала в активных боевых действиях и сохранила весь свой потенциал. Единственное, в чем они нуждаются, — это опыт борьбы с дронами, но, по мнению депутата, белорусские военные не сидели сложа руки, а внимательно учились на чужих ошибках.

Офицер также развеял миф о возможном сухопутном вторжении ВСУ в Белоруссию — у Киева просто не хватит живой силы для такого масштабного шага. Однако он предупредил, что Украина способна на диверсионные удары по нефтезаводам и гражданским объектам, поэтому Минску надо быть начеку. В ответ на это Россия, по его словам, должна усилить удары по логистическим цепочкам, чтобы западное оружие не доходило до пусковых установок для дальнобойных беспилотников.

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