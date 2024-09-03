РЖД планирует оснастить первый высокоскоростной поезд автопилотом

Российский высокоскоростной пассажирский поезд будет оборудован автопилотом и самой современной цифровой системой управления. Как сообщает РИА Новости, данная информация представлена на стенде компании РЖД в ходе Восточного экономического форума, что открылся во вторник, 3 сентября, на острове Русский во Владивостоке.

Напомним, несколькими днями ранее в Москве в Манеже в центре столицы представили макет головного вагона поезда, что будет курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ).

«Первый российский высокоскоростной электропоезд… Цифровая система управления, автопилот… Новые технологии производства, конструкции и материалы… Микропроцессорная самодиагностика», — говорится в материалах агентства.

Ранее сообщалось, что во время церемонии открытия движения по МЦД-3 губернатор Московской области обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поддержать развитие проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали.

Андрей Воробьев отметил, что в настоящее время огромное количество грузового железнодорожного транспорта задействовано на тех же путях, где ездят пассажиры. И даже качество поездки сегодня должно быть улучшено.