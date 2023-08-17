Губернатор Андрей Воробьев попросил президента Владимира Путина поддержать развитие проекта ВСМ

Сегодня во время церемонии открытия движения по МЦД-3 губернатор Московской области обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поддержать развитие проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали.

Андрей Воробьев отметил, что в настоящее время огромное количество грузового железнодорожного транспорта задействовано на тех же путях, где ездят пассажиры. И даже качество поездки сегодня должно быть улучшено.

«ВСМ — это высокий статус страны, которая обладает технологиями, которые позволят нам реализовывать такие проекты, и посещать нашу страну огромному количеству людей», — подчеркнул губернатор Подмосковья.

Отмечается, что с такой же просьбой к Владимиру Путину обратились мэр Москвы Сергей Собянин, а также генеральный директор -председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также подчеркнул, что открытие МЦД-3 является большим событием для региона.