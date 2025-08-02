С 1 августа накопительные пенсии россиян вырастут на 11%

С 1 августа накопительная пенсия российских граждан вырастет на 10,98%, а срочные пенсионные выплаты — на 11,32%. Об этом со ссылкой на Социальный фонд России сообщает РИА Новости.

Индексацию накопительной пенсии удалось провести благодаря тому, что в прошлом году управляющие компании успешно инвестировали средства пенсионных накоплений.

Накопительные пенсии будут индексированы на 10,98%, срочные пенсионные выплаты – на 11,32%. Это больше, чем в прошлом году на 7% и 6,92% соответственно.

Перерасчеты будут сделаны проактивно, никаких заявлений подавать не нужно.

В настоящее время средний размер накопительной пенсии составляет 1,4 тысяч рублей в месяц, а срочной пенсионной выплаты – 2,6 тысяч рублей в месяц.

Ранее были названы три регионы России с самыми высокими пенсиями.