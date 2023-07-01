С 1 июля в России снизили максимальную ставку по микрозаймам

В России с 1 июля вступает в силу закон о снижении максимального размера процентной ставки по микрозаймам. Закон был подписан президентом РФ Путиным еще в конце прошлого года.

Максимальная ставка по микрокредитам была снижена до 0,8% в день. Раньше максимальная ставка составляла 1%. С нововведением, годовой процент микрозайма не может составлять более 292% при прошлом размере в 365%.

Закон также понизил предельный размер долга до 130% от суммы изначального кредита. Теперь организации не смогут начислять штрафы по достижению задолженности размера в 130% от изначальной суммы.

Поменялись условия и для микрокредитов сроком до 15 дней. Ежедневная ставка была снижена до 1% в день, а предельный размер задолженности – до 15%.

В июне был принят закон об изменении наказания для коллекторов за угрозы и насилие по отношению к должникам. Наказание было ужесточено до тюремного заключения, сроком до 10 лет.