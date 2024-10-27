С 2025 года в России изменится порядок расчета военных пенсий

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому расчет пенсий для военнослужащих и сотрудников силовых ведомств будет производиться иначе.

Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовых актов.

С 1 октября 2025 года размер денежного довольствия, который учитывается при расчете военных пенсий, составляет 89,83% от общей суммы довольствия. С 1 января 2024 года для военных пенсий учитывалось 85,47% денежного довольствия.

Изменение порядка расчета позволило проиндексировать пенсии на 5,1%. То есть в среднем военные пенсионеры будут получать до 41 600 рублей. Новый закон продлевает коэффициент в 89,83% и на следующий год.

Ранее сообщалось о том, что закон о повышении МРОТ до 22440 рублей направлен на подпись Путину.