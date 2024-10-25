Закон о повышении МРОТ до 22440 рублей направлен на подпись Путину

Закон, согласно которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России достигнет 22 440 рублей к 2025 году, отправлен на подпись президенту Владимиру Путину. Эта информация зафиксирована в карточке законопроекта в Системе обеспечения законодательной деятельности (СОЗД), передает ТАСС.

На текущий момент, в 2024 году, МРОТ составляет 19 242 рубля. Таким образом, с 1 января произойдет его увеличение на 16,6%.

Это изменение коснется приблизительно 4,2 миллиона работников. Повышение МРОТ является одной из ключевых национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года.

В своем майском указе Путин заявил, что минимальный размер оплаты труда должен расти быстрее, и к 2030 году должен составить не менее 35 000 рублей в месяц.

Напомним, в среду Совет Федерации РФ принял законопроект о повышении минимального размера оплаты труда. Днем ранее на пленарном заседании Госдумы был принят правительственный законопроект о повышении МРОТ сразу в двух чтениях.