С 30 января переводы с карты на карту будут проверять строже: банки могут замораживать платежи

С 30 января в России вступают в силу новые правила, которые ужесточат контроль за денежными переводами между физическими лицами, совершаемыми с карты на карту, пишет ИА «Кулик». Изменения направлены на усиление надзора за операциями типа «клиент-клиент» и вводят процедуру углубленной верификации для подозрительных или массовых платежей.

Основные цели нововведений — противодействие мошенническим схемам, операциям по обналичиванию средств («обналу»), выявление нелегального предпринимательства и пресечение финансовых цепочек, связанных с цифровой преступностью.

Что изменится на практике для обычных пользователей? Во-первых, банки получат право на временную задержку перевода для его дополнительной проверки. Во-вторых, от отправителя могут запросить разъяснения о характере и цели платежа (например, за что именно вы переводите деньги).

Кроме того, при частых и массовых переводах банк вправе потребовать документальное обоснование (договор, акт и т.п.). Игнорирование таких запросов может привести к ограничению операций по карте.

Изменения также могут повлиять на тарифную политику банков. Финансовые организации имеют право скорректировать условия обслуживания, что на практике может означать сокращение бесплатных лимитов на переводы и введение или увеличение комиссий. Конкретные изменения будут зависеть от политики каждого отдельного банка.

Для того, чтобы избежать проблем с банком, следует четко разделять потоки личных и деловых (предпринимательских) платежей. При стабильных доходах от частной деятельности следует рассмотреть вопрос о ее официальной легализации.

Также нужно избегать переводов, которые могут быть расценены как подозрительные (например, регулярные крупные суммы разным людям без явной причины), и всегда обеспечивать безопасность своих платежных данных. Необходимо поддерживать максимальную прозрачность своей финансовой активности для банка, чтобы минимизировать риски задержек и блокировок.

Ранее финансовый эксперт Татьяна Волкова назвала ключевые правила контроля расходов.