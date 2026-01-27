Не «урезать», а управлять: названы ключевые правила контроля расходов

Рост цен в 2026 году усилил нагрузку на личные бюджеты россиян и сделал вопрос управления финансами особенно актуальным. На фоне подорожания продуктов, сервисов, подписок и повседневных мелких расходов важно не просто сокращать траты, а выстраивать устойчивую систему обращения с деньгами. Об этом « Газете.Ru » рассказала финансовый эксперт Татьяна Волкова.

По ее словам, распространенная ошибка — попытка контролировать бюджет через жесткие запреты. Гораздо эффективнее начать с анализа структуры расходов, разделив их на несколько блоков: обязательные платежи, накопления и инвестиции, развитие и траты на удовольствия. Такой подход позволяет быстро увидеть перекосы и понять, куда именно «утекают» деньги.

Эксперт отметила, что полезно оценить долю каждой категории в доходе. В качестве ориентира она рекомендует направлять около 60% на базовые нужды, не менее 10% — на будущее, а оставшуюся часть распределять между развитием и личными радостями. Это помогает снизить тревожность и избежать жизни «без запаса».

Вместо строгих ограничений Волкова советует использовать лимиты по категориям. Фиксированные суммы на развлечения, одежду или спонтанные покупки дисциплинируют и позволяют сохранить ощущение выбора без финансовых срывов.

Отдельное внимание эксперт уделила накоплениям. По ее мнению, откладывать средства по остаточному принципу неэффективно — лучше автоматически переводить часть дохода на отдельный счет сразу после его поступления.

Кроме того, она рекомендовала регулярно пересматривать подписки и автоплатежи, которые часто создают иллюзию незначительных трат, но в сумме заметно бьют по бюджету.

Финансовые проблемы, подчеркнула Волкова, чаще связаны не с нехваткой знаний, а с эмоциональными покупками. Понимание своих расходов и системный учет помогают снизить стресс и сделать финансовые решения более предсказуемыми.

Ранее в Минсельхозе заявили о падении цен на огурцы и помидоры.