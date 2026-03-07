С апреля пенсии скакнут вверх: кому повысят выплаты?

С 1 апреля ряд категорий российских граждан ожидает повышение пенсионных выплат. В частности, прибавку получат получатели социальных пенсий, люди с инвалидностью, а также пожилые люди, которым исполнилось 80 лет. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала Юлия Финогенова, профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова.

«С 1 апреля ожидается индексация социальных пенсий на величину роста прожиточного минимума пенсионера. Размер увеличения составит 6,8%. Также будут проиндексированы социальные пенсии по инвалидности 1, 2, 3 групп, пенсии инвалидам с детства, а также пенсии детям-инвалидам», — пояснила специалист.

Как уточнила Финогенова, увеличение затронет и социальные пенсии, которые получают дети-сироты и дети без попечения родителей. Помимо этого, индексация коснется представителей малочисленных народов Севера (мужчин старше 55 лет и женщин старше 50 лет).

«С 1 апреля на 6,8% будут повышены пенсии по государственному пенсионному обеспечению отдельным категориям граждан, включая федеральных льготников», — добавила эксперт.

В данный перечень льготников входят призывники-срочники, космонавты и летчики-испытатели, ветераны ВОВ, лица, подвергшиеся воздействию радиационных или техногенных катастроф, и другие. Кроме того, как подчеркнула профессор, индексация затронет выплаты за особые заслуги перед страной. Это касается Героев РФ, олимпийских чемпионов и прочих категорий.

Также важное изменение ожидает тех, кому в апреле исполнится 80 лет, или тех, кому будет установлена первая группа инвалидности. Для них фиксированная выплата к страховой пенсии будет повышена в два раза.

