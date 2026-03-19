С апреля пенсии вырастут у инвалидов и пожилых людей: кто именно получит прибавку до 25 тысяч рублей

С 1 апреля в России ожидается повышение социальных пенсий. В пресс-службе Социального фонда России раскрыли подробности предстоящей индексации, которая затронет несколько категорий получателей.

С 1 апреля выплаты будут увеличены на 6,8%. В результате перерасчета средний размер социальной пенсии превысит текущие показатели более чем на тысячу рублей, достигнув отметки в 16,5 тысячи рублей.

«Средний размер социальной пенсии детей-инвалидов вырастет на 1,6 тысяч рублей, до 24,5 тысяч», — отметили в ведомстве.

Повышение также коснется граждан с инвалидностью с детства первой группы: их пенсия увеличится на 1,6 тысячи рублей, достигнув 25,4 тысячи рублей. Кроме того, с 1 апреля вырастут выплаты по уходу для пожилых людей старше 80 лет и инвалидов первой группы. Сумма такой надбавки составит 1,5 тысячи рублей.

Важно отметить, что индексация носит автоматический характер. Сотрудники Соцфонда проводят перерасчет самостоятельно, поэтому ни пенсионерам, ни лицам, осуществляющим уход, не нужно никуда обращаться или подавать заявления для получения повышенной выплаты.

