Дружелюбный лемур Цедрик пришел в школу: в Химках с помощью мультгероя развивают речь у детей
Администрация: в Химках прошла встреча с автором азбук и мультфильма «Цедрик»
Фото: [Администрация г.о. Химки]
В четверг, 4 июня, в химкинской школе «Флагман» состоялась познавательная и увлекательная встреча для детей. Гостем мероприятия стала автор развивающих пособий и создательница мультипликационного персонажа — дружелюбного лемура по имени Цедрик, сообщила администрация городского округа.
Организатором выступила учитель-логопед Ирина Канесева. Главная цель, которую ставила перед собой педагог, — в легкой, игровой манере помочь ребятам совершенствовать речевые навыки, а также пробудить в них живой интерес к изучению окружающего мира.
Главным героем встречи оказался любимец детворы Цедрик. Это не супергерой и не вымышленный пришелец, а очаровательный лемур — персонаж, которого когда-то придумала и нарисовала Наталья Кротова. Дети с большим увлечением выполняли разнообразные развивающие задания, участвовали в играх, общались между собой и открывали для себя что-то новое.
«Встречи с писателями и авторами развивающих пособий вдохновляют детей на чтение и учебу. Здорово, что в школе "Флагман" организовали такое живое и полезное мероприятие для детей из логопедических групп», — подчеркнул лидер Движения общественной поддержки Денис Беляев.
В финале мероприятия гостья передала в дар школе комплект развивающих пособий. Эти материалы, по словам педагогов, станут полезным подспорьем для учителей в их дальнейшей работе с детьми и помогут сделать занятия еще более интересными и продуктивными.
Ранее сообщалось, что шестилетний житель Химок взял финал «Школьной лиги тхэквондо».