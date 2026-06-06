Турпоток в Москву и Подмосковье вырос на 25 %: данные «Авито Путешествий» за 2026 год

Туристический поток в Москву и Московскую область по итогам 2026 года увеличился на 25 процентов по сравнению с прошлым годом. Такие данные REGIONS предоставили аналитики сервиса «Авито Путешествия».

Как показало исследование платформы, путешественники все чаще отдают предпочтение частным форматам временного размещения. Так, 47 процентов туристов снимают квартиры и загородные дома посуточно. При этом в классических гостиницах предпочитают останавливаться 35 процентов гостей столичного региона, еще 9 процентов выбирают хостелы.

Почему популярна краткосрочная аренда

Эксперты связывают растущий интерес к посуточной аренде жилья с возможностью гибко подбирать вариант размещения под самые разные цели и сценарии поездки — будь то деловая командировка, семейный отпуск или короткая поездка на выходные. Аренда квартиры или дома позволяет туристу получить больше пространства, часто — за меньшие деньги по сравнению с гостиничным номером, а также ощутить себя менее скованным правилами отельного проживания.

«Аренда целого объекта часто позволяет оптимизировать расходы по сравнению с несколькими гостиничными номерами, а наличие кухни помогает поддерживать привычный режим питания, что особенно важно для семей с детьми. Дополнительным преимуществом становятся более гибкие условия размещения — например, возможность заехать вместе с питомцами», — рассказали аналитики.

Рост турпотока и спроса в Московской области

Общероссийская динамика туристического потока также демонстрирует устойчивый рост. По данным Росстата, количество поездок граждан внутри страны в 2024 и 2025 годах увеличилось на 18 процентов по сравнению с предыдущим периодом.

Что касается Московской области, то здесь темпы роста оказались еще более заметными. Согласно исследованию аналитиков «Авито Путешествий», турпоток в регион по итогам 2026 года вырос на 25 процентов в годовом выражении.

Эксперты связывают такую положительную динамику с несколькими ключевыми факторами. В их числе — хорошо развитая туристическая и транспортная инфраструктура Подмосковья, высокий уровень благоустройства городов и общественных пространств, удобная транспортная доступность из Москвы и других регионов, а также насыщенный календарь деловых, культурных и развлекательных событий, который привлекает путешественников с самыми разными интересами

Динамика спроса и цен

За последний год, по информации аналитиков «Авито Путешествий», спрос на посуточную аренду квартир в Москве и Московской области увеличился на 4 процента в годовом выражении. Что касается загородных домов, то здесь рост оказался более заметным — плюс 10 процентов за аналогичный период.

Кроме того, выросло и само количество объектов, доступных для краткосрочной аренды. Объем предложения квартир в столице увеличился на 11 процентов по сравнению с показателями прошлого года. Это говорит о том, что рынок посуточного жилья в регионе активно развивается как со стороны спроса, так и со стороны предложения.

«Для Москвы посуточное размещение — это полноценный городской сервис. Портрет гостя столицы очень разнообразен, и краткосрочный формат аренды закрывает сразу несколько сценариев: деловые поездки, семейные визиты, культурные уик-энды, а также поездки в столицу для лечения и восстановления. Благодаря широкому выбору объектов посуточная аренда делает визиты в Москву более удобными и доступными для огромного числа россиян», — прокомментировала Дарья Савичева, руководитель группы отдела по работе с партнерами «Авито Путешествий».

Средняя цена за одну ночь проживания в Москве, согласно данным проведенного исследования, демонстрирует стабильность. Так, в апреле 2026 года этот показатель оказался всего на 4 процента выше, чем за аналогичный месяц предыдущего года. В целом за последний год средняя стоимость ночи в столице составила 4 700 руб. Такую информацию предоставили аналитики «Авито Путешествий». Незначительный рост цен при высоком спросе, по мнению экспертов, говорит о насыщенности рынка предложения и сохранении доступности краткосрочного жилья для туристов.

Самые популярные районы и сроки бронирования

Аналитики платформы «Авито Путешествия» также определили районы столицы, которые пользуются наибольшим спросом у гостей города. В топ-5 вошли Пресненский, Даниловский, Хорошевский, Тверской и Басманный районы. Все эти локации отличаются высокой концентрацией деловых, исторических и культурных объектов, что делает их привлекательными как для туристов, приехавших знакомиться с достопримечательностями, так и для командированных.

Что касается сроков проживания, то здесь наблюдается следующая картина. В среднем за год пользователи сервиса бронировали квартиры в Москве и Московской области на трое суток. Загородные дома арендовали на более короткий срок — в среднем на две ночи. Это объясняется разным характером поездок: в город туристы и гости приезжают чаще на несколько дней с насыщенной программой, тогда как выезд за город нередко ограничивается уикендом.

«Для Москвы характерна высокая доля бронирований незадолго до поездки: в 2026 году 41% бронирований квартир приходился на день заезда, еще 29% пользователей бронировали посуточное жилье за 1–3 дня до заселения, 11% — за неделю до поездки. Такая динамика соответствует характеру спроса в крупном мегаполисе, куда часто приезжают на короткие сроки — по делам, на мероприятия или для городского отдыха», — заключили аналитики «Авито Путешествий».

Ранее сообщалось, что более 1500 гостиниц Московской области готовы принимать гостей региона.