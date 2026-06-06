Катера, тракторы и скоростное маневрирование: на какие уроки вождения вырос спрос в Подмосковье?

Специалисты платформы «Авито Услуг» проанализировали рынок обучения водительскому мастерству в Московской области и поделились данными с REGIONS. Выяснилось, что в марте, апреле и мае 2026 года спрос на занятия с инструкторами по вождению увеличился на 11 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как отмечают эксперты, автомобилисты все чаще обращаются не только за стандартной подготовкой к сдаче экзаменов в ГИБДД. Растет популярность и более специализированных, узких направлений. В числе самых востребованных — скоростное маневрирование, а также курс контраварийного вождения, который учит действовать правильно в нештатных и аварийных ситуациях на дороге.

Не только автомобили: почему судовождение и права тракториста стали главными хитами сезона

Аналитики платформы «Авито Услуг» также назвали направления обучения, которые показали наибольший прирост популярности в Московской области. Судовождение, а также подготовка к сдаче экзаменов на получение прав тракториста оказались в числе лидеров.

Как уточнили эксперты, интерес к курсам, дающим допуск к управлению катерами, гидроциклами и моторными лодками (права ГИМС — Государственной инспекции по маломерным судам), вырос более чем в 2,5 раза в годовом исчислении. С приходом теплого сезона и открытием навигации такой документ становится все более востребованным среди жителей Подмосковья, планирующих активный отдых на воде. Получение прав на управление маломерными судами открывает владельцам доступ к эксплуатации личного водного транспорта.

По информации экспертов платформы «Авито Услуг», спрос на обучение, дающее право управлять трактором и получать удостоверение тракториста-машиниста, в Московской области увеличился на 89 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост интереса к этой категории почти достиг двукратного значения, что говорит о высокой востребованности соответствующих курсов среди жителей региона.

«Квалифицированные водители этой категории остаются одними из самых востребованных специалистов на рынке. В пиковый сезон их заработок может достигать 300 тысяч рублей в месяц, что объясняет растущий интерес к этой профессии у пользователей», — рассказали аналитики.

Мотоцикл и автомобильные категории

Среди всех автомобильных категорий, как сообщили аналитики «Авито Услуг», самый заметный прирост интереса зафиксирован у категории «A». Спрос на обучение управлению мотоциклом увеличился на 49 процентов в годовом исчислении.

Скоростное маневрирование и парковка

Пользователи все чаще приходят к инструкторам не только ради освоения базового курса, но и для точечной отработки конкретных умений. Абсолютным лидером здесь стало обучение скоростному маневрированию — спрос на него взлетел на 78 процентов. Этот навык, как пояснили эксперты, помогает водителю уверенно чувствовать себя в плотном транспортном потоке и быстро реагировать на изменения дорожной ситуации.

Занятия на учебном автодроме (полигоне) также вышли в плюс — их популярность увеличилась на 55 процентов. Интерес к отработке парковочных навыков подрос на 16 процентов: дополнительные часы с наставником дают возможность увереннее маневрировать на загруженных паркингах и в узких дворовых проездах.

Отработка маршрута и контраварийное вождение

На те же 16 процентов увеличилась востребованность занятий по отработке конкретного маршрута — например, «дом — работа» или «работа — дом». Вчерашние выпускники автошкол хотят проходить знакомую, часто используемую дорогу под контролем инструктора, особенно если на ней есть сложные развязки, мосты или оживленные перекрестки.

Замыкает перечень контраварийное вождение: рост спроса составил 9 процентов. Такие уроки, по словам аналитиков, учат правильно действовать в экстренных обстоятельствах — совершать экстренное торможение, объезжать внезапно возникшее препятствие, стабилизировать автомобиль при заносе на скользком покрытии.

Кого выбирают инструктором

Что касается предпочтений преподавателей, то здесь аналитики «Авито Услуг» зафиксировали интересную тенденцию. Спрос на обучение у женщин-инструкторов показал более высокую динамику: он вырос на 30 процентов. Уроки у инструкторов-мужчин также стали популярнее, но прирост оказался вдвое скромнее — 15 процентов.

Ранее сообщалось, почему ГАИ с 1 июня начало массово тормозить водителей старше 65 лет.