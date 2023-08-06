С февраля 2022 года Киев получил от Запада $60 млрд на борьбу с Россией

В Верховной раде Украины озвучили сумму финансовой помощи, которую уже получила страна с начала Россией СВО в феврале 2022 года.

По словам украинского нардепа Ярослава Железняка, Киев получил от своих международных партнеров порядка 60 млрд долларов. От отметил, что указанная мумма перечислялась с февраля 2022 года в виде кредитов и грантов.

«На этой неделе внешняя поддержка (гранты и кредиты) от международных партнеров с февраля 2022 года достигла отметки 60 миллиардов долларов», - написал Железняк в своем аккаунте в соцсетях.

Поясняя уровень поддержки каждого из партнеров Украины депутат добавил, что со стороны США были перечислены 20,43 млрд долларов, ЕС помог 19,39 млрд, Международный валютный фонд (МВФ) отправил Киеву в качестве матпомощи 6,29 млрд в американской валюте, написал Железняк.

Ранее экс-разведчик ВС США Риттер сообщил, что Вашингтон приказал Киеву закончить контрнаступление.