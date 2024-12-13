Кабмин утвердил план реализации концепции сокращения потребления алкоголя

Правительством Российской Федерации утвержден план мероприятий по реализации концепции сокращения потребления алкоголя. Главная цель этого плана — к 2030 году снизить уровень употребления алкоголя, а также уменьшить связанную с ним смертность, заболеваемость и инвалидизацию, как сообщила пресс-служба Минздрава РФ.

В рамках этого плана будет проведен анализ применения административных мер, по итогам которого будут подготовлены рекомендации по их ужесточению.

К примеру, будет исследован опыт регионов по внедрению ограничений на время продажи крепкого алкоголя, а также представлены предложения о запрете выкладки алкогольной продукции в зоне кассы торговых точек.

Кроме того, будут разработаны рекомендации по регулированию оборота самогонных аппаратов, включая ограничения на их розничную продажу в зависимости от мощности, а также запреты на дистанционную торговлю, рекламу и продвижение таких аппаратов.

Согласно данным министерства, план включает 29 мероприятий, направленных на развитие профилактической системы, повышение доступности медицинской помощи для лиц с алкогольной зависимостью и формирование среды, способствующей снижению потребления алкоголя, включая крепкие напитки.

Ранее в Госдуме предложили продавать спиртное только по спецотметке на «Госуслугах».