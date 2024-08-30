С января по июль прирост выпуска молочной продукции в Подмосковье составил четырнадцать процентов

Производство молочной продукции в Подмосковье в этом году показывает уверенный рост. Так, только за семь месяцев этого года рост промпроизводства в секторе выпуска молочной продукции составил почти четырнадцать с половиной процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что в сфере пищевой промышленности сразу несколько производственных направлений в январе–июле выросли более чем на 10%. Помимо молочной продукции, выросло производство муки, круп и крахмалосодержащих продуктов — на 10,3%.

При этом сразу на 20,9% в отчетном периоде увеличилось производство растительных и животных масел и жиров. Еще один сектор пищевой промышленности, производство готовых кормов для животных, в указанный ранее период вырос на 10,8%.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что ежегодно количество учеников в школах увеличивается на сорок тысяч человек.