Губернатор Подмосковья: ежегодно количество учеников в школах увеличивается на сорок тысяч человек

«1,1 миллиона учеников, вы знаете, пойдут у нас 1 сентября в школу. Единственное, в этом году у нас наметилось снижение, [в школы] пойдут 38 тысяч человек плюс. Это говорит о том, что сегодня с рождаемостью у нас тоже есть вопросы, и мы на это тоже должны реагировать», — сказал губернатор.