Губернатор Подмосковья: ежегодно количество учеников в школах увеличивается на сорок тысяч человек
Фото: [Пресс-служба губернатора МО]
Во многих сферах наблюдается нехватка кадров, в том числе, учителей, при этом ежегодно в подмосковные школы идут на 40 тысяч учеников больше, чем в предыдущем году. Об этом в ходе Съезда учителей Московской области рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«1,1 миллиона учеников, вы знаете, пойдут у нас 1 сентября в школу. Единственное, в этом году у нас наметилось снижение, [в школы] пойдут 38 тысяч человек плюс. Это говорит о том, что сегодня с рождаемостью у нас тоже есть вопросы, и мы на это тоже должны реагировать», — сказал губернатор.
По его словам, особое внимание в регионе будут оказывать не только строительству новых школ, но и капитальному ремонту старых учреждений. Помимо этого, в регионе уделяют внимание модернизации колледжей, подчеркнул Воробьев.
Ранее Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.