С начала года «Самолет» ввел в столичном регионе 14 жилых корпусов на 6,3 тыс. квартир

«Самолет» с начала 2026 года ввел в столичном регионе 14 жилых корпусов более чем на 6,3 тыс. квартир. Объекты уже готовятся к передаче покупателям, отметили в пресс-службе девелопера.

Также в текущем году были выданы разрешения на ввод четырех детсадов на 905 мест в ЖК «Зеленые аллеи», «Новое Видное», «Прибрежный Парк», «Пригород Лесное». В Новой Москве возведут учебно-воспитательный комплекс в составе ЖК «Квартал Румянцево» и Центр инновации и импортозамещения в ЖК «Подольские кварталы».

В 2025 году девелопер передал покупателям более 31 тыс. квартир в 28 ЖК в столичном регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Тюмени. С начала года было передано 1,8 тыс. ключей.