С начала года в Подмосковье выявили 167 незаконных объектов гостиничного сервиса

Сто шестьдесят семь незаконных объектов гостиничного сервиса выявили в Подмосковье с начала текущего года. Об этом рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.

В целом за два года в муниципалитетах обследовали 1065 земельных участков. Незаконные гостиницы были выявлены на 577 из них.

Нарушителям направили предостережения. После этого 73 владельца земли начали использовать участки по целевому назначению — в том числе 12 человек в 2024 году. Тридцать собственников решили изменить вид разрешенного использования — восемь человек в этом году. Тридцать пять человек уже его изменили (19 из них — в текущем году).