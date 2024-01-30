С начала года в собственность Подмосковья передали более 30 гектаров земли для строительства дорог

С января этого года в собственность Подмосковья поступило свыше тридцати гектаров земли для строительства региональных автодорог. Об этом говорится в сообщении Министерства имущественных отношений Московской области.

Как отметила руководитель ведомства Наталья Адигамова, всего в рамках сотрудничества с территориальным управлением Росимущества из федеральной собственности в региональную было передано двадцать восемь участков.

«Каждый проект нацелен на развитие дорожного хозяйства и устойчивое повышение транспортной мобильности населения», - отметила министр.

В числе проектов, которые будут реализованы на полученных участках земли, — дорога «Виноградово – Болтино – Тарасовка» в Мытищах. Открыть объект планируется до конца года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Южно-Лыткаринскую дорогу планируется достроить к концу года.