Губернатор Подмосковья: задача — достроить Южно-Лыткаринскую дорогу к концу года
Фото: [Пресс-служба губернатора и правительства МО]
Южно-Лыткаринскую дорогу в Подмосковье планируется достроить к концу года. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире «России 24».
Трасса в перспективе станет частью скоростного транспортного каркаса столичной агломерации. Протяженность дороги составляет 45 километров, она будет пролегать через пять муниципалитетов.
«Начали мы строить ее в марте прошлого года, к концу этого года мы должны ее закончить. Здесь большое количество мостов, сооружений, большая перекладка сетей. Вообще, когда в мегаполисе строишь что-то, самая сложная задача — переложить газ и высокое напряжение, электричество и сопутствующие коммуникации. Работает сейчас порядка трех тысяч человек, а в пике будет 5600 работать. Задача — эту дорогу сдать к концу года», - сообщил Воробьев.
Ранее губернатор Подмосковья сообщил, что строительство Мытищинской хорды и реконструкция Пироговского шоссе завершатся до конца года.