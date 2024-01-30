Губернатор Подмосковья: задача — достроить Южно-Лыткаринскую дорогу к концу года

«Начали мы строить ее в марте прошлого года, к концу этого года мы должны ее закончить. Здесь большое количество мостов, сооружений, большая перекладка сетей. Вообще, когда в мегаполисе строишь что-то, самая сложная задача — переложить газ и высокое напряжение, электричество и сопутствующие коммуникации. Работает сейчас порядка трех тысяч человек, а в пике будет 5600 работать. Задача — эту дорогу сдать к концу года», - сообщил Воробьев.