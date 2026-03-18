С российского рынка ушли 16 моделей китайских автомобилей: названы причины

К первой половине марта российский рынок покинули сразу 16 моделей китайских автомобилей. В интервью «Российской газете» автоэксперт Денис Бобылев объяснил , что основными причинами ухода стали требования по локализации производства и адаптации двигателей, а также резкий рост стоимости машин из-за индексации утилизационного сбора в 2025 и 2026 годах.

Даже успешные модели оказались под ударом — продажи сворачиваются, потому что при нынешних ценах они теряют спрос.

Примеров много: GAC GS3 ушел из-за роста цен, модели Chery постепенно заменяются аналогами под брендом Tenet, Bestune T55 и Dongfeng 580 потеряли актуальность и тоже исчезли из прайс-листов.

Впрочем, отмечает эксперт, возвращение некоторых моделей возможно, если производители пойдут на снижение мощности двигателей или пересмотр комплектаций. Однако это требует времени и вложений.

Ключевой фактор — локальное производство. По словам Бобылева, оно позволит получать компенсацию утилизационного сбора, но для запуска нужны инвестиции, стабильные объемы продаж и готовность работать вдолгую. Крупные концерны, уже присутствующие в России, имеют больше шансов на такой шаг.

Аналитики прогнозируют, что предложение в низком и среднем ценовых сегментах будет сокращаться. Эта тенденция может затронуть и дорогие автомобили, но там ситуация не будет столь острой.

Ранее сообщалось, китайская компания Changan может открыть производство кроссовера CS35 Max в России.