Sabah: Российское зерно вывезут в голодающие страны Африки 40 судами

Поставляемая из России сельхозпродукция, после отказа Москвы от черноморской инициативы, может быть перевезена в нуждающиеся африканские страны 40 судами грузоподъемностью более 25 тыс тонн, пишет турецкое издание Sabah.

Как приводится в материале, корабли смогут встать под погрузку российским зерном в портах Туапсе и Новороссийск. График загрузки будет составлен в ближайшие дни.

«Приоритет будет отдан африканским регионам, не имеющим собственных мощностей по переработке зерна. На первом этапе муку отправят в такие страны Африки, как Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Эритрею и Центральноафриканскую Республику», - пишет газета.

Кроме того, как стало известно турецким журналистам, в списке стран на поставку зерна из России - принятая в августе в БРИКС Эфиопия, а также Чад, Ливия, Джибути и Йемен.

Ранее генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, выразил готовность ООН принять условия, предложенные Российской Федерацией, для возобновления зерновой сделки.