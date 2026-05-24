Забайкалкрайстат обнародовал свежие данные по изменению цен на продовольственные товары в регионе за период с 13 по 18 мая. Как сообщили в пресс-службе организации, часть продуктов заметно подорожала, в то время как другие, наоборот, стали доступнее.

В списке подорожавших товаров оказались печенье, подсолнечное масло, сахар, морковь и лук, сметана, вареная колбаса и мясные консервы для детского питания. Одновременно с этим снижение цен зафиксировали на творог, кефир и молоко, картофель, свежие огурцы и помидоры, муку и макароны, овощные и фруктово-ягодные консервы, сухие молочные смеси для детского питания, а также на говядину и мясо кур.