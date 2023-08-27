Сальдо заявил о готовности Скадовского морского порта к работе

Если будет принято решение о возобновлении переправы в турецкий порт Зонгулдак, то все необходимое для ее запуска можно сделать в короткое время.

Прямой путь между портами составляет 295 миль, время переправы – 20 часов. Сальдо считает, что этот маршрут можно было бы использовать для экспорта российского зерна.

Власти Херсонской области восстановили Скадовский морской торговый порт, который запустел с 2014 года, когда было прекращено международное паромное сообщение.