Salem News Channel: Трамп планирует снять запрет Байдена на нефтегазовые разработки на шельфе

Вновь избранный американский лидер Дональд Трамп заявил, что отменит решение своего предшественника о запрете добычи нефте- и газопродуктов на континентальном шельфе Штатов. Об этом сообщает телеканал Salem News Channel .

По словам Трампа, данный запрет является абсурдом.

Он отметил, что у США имеется нефть и газ в объеме, которого нет ни у кого другого, и этим необходимо пользоваться.

Напомним, что действующий глава Белого дома Джо Байден ввел запрет на бурение нефтегазовых скважин на шельфе у атлантического и тихоокеанского побережья США.

Ранее американские СМИ сообщили о «прощальном подарке» от Байдена Путину.