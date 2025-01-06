Salem News Channel: Трамп планирует снять запрет Байдена на нефтегазовые разработки на шельфе
Salem News Channel: Трамп планирует отменить запрет на нефтегазовые разработки
Фото: [www.kremlin.ru]
Вновь избранный американский лидер Дональд Трамп заявил, что отменит решение своего предшественника о запрете добычи нефте- и газопродуктов на континентальном шельфе Штатов. Об этом сообщает телеканал Salem News Channel.
По словам Трампа, данный запрет является абсурдом.
Он отметил, что у США имеется нефть и газ в объеме, которого нет ни у кого другого, и этим необходимо пользоваться.
Напомним, что действующий глава Белого дома Джо Байден ввел запрет на бурение нефтегазовых скважин на шельфе у атлантического и тихоокеанского побережья США.
Ранее американские СМИ сообщили о «прощальном подарке» от Байдена Путину.