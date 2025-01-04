Президент Соединенных Штатов Джо Байден готовит российскому президенту Владимиру Путину «прощальный подарок» в виде дополнительных санкций, направленных на ограничение добычи нефти и газа. Об этом сообщило американское издание The Washington Examiner.

По мнению авторов, такие меры могут оказаться выгодными для Путина. Они указывают, что ужесточение ограничений спровоцирует стремительный рост цен на энергоресурсы в европейских странах.

Кроме того, данное решение может негативно отразиться на Украине. Это связано с тем, что увеличение расходов западных государств на энергоносители снизит их возможности по оказанию поддержки Киеву.

Ранее сообщалось, что Трамп назвал Байдена худшим президентом в истории США.