Путин: трехсторонняя встреча на АТЭС — в руках Си Цзиньпина, и это шанс на большой разговор

Путин заявил, что встреча РФ, КНР и США на АТЭС зависит от Си Цзиньпина

Политика

Возможность трехсторонней встречи лидеров России, Китая и США на полях саммита АТЭС во многом зависит от председателя КНР Си Цзиньпина как хозяина форума. Об этом заявил президент Владимир Путин, подчеркнув, что Москва с уважением относится к роли китайского лидера и готова к конструктивному диалогу. Об этом сообщает ТАСС.

Российский лидер отметил, что организация столь масштабного мероприятия, как саммит АТЭС, требует колоссальных усилий и дипломатического мастерства. Китай традиционно демонстрирует высочайший уровень гостеприимства и умение создавать комфортные условия для переговоров любого формата. Именно поэтому, по словам Путина, многое будет зависеть от решения Си Цзиньпина — как принимающая сторона он обладает уникальной возможностью собрать за одним столом представителей ведущих держав.

Ранее Путин назвал Си Цзиньпина другом и заявил об отсутствии барьеров.

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