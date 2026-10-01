Путин: трехсторонняя встреча на АТЭС — в руках Си Цзиньпина, и это шанс на большой разговор

Возможность трехсторонней встречи лидеров России, Китая и США на полях саммита АТЭС во многом зависит от председателя КНР Си Цзиньпина как хозяина форума. Об этом заявил президент Владимир Путин, подчеркнув, что Москва с уважением относится к роли китайского лидера и готова к конструктивному диалогу. Об этом сообщает ТАСС.