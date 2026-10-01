Путин: трехсторонняя встреча на АТЭС — в руках Си Цзиньпина, и это шанс на большой разговор
Путин заявил, что встреча РФ, КНР и США на АТЭС зависит от Си Цзиньпина
Возможность трехсторонней встречи лидеров России, Китая и США на полях саммита АТЭС во многом зависит от председателя КНР Си Цзиньпина как хозяина форума. Об этом заявил президент Владимир Путин, подчеркнув, что Москва с уважением относится к роли китайского лидера и готова к конструктивному диалогу. Об этом сообщает ТАСС.
Российский лидер отметил, что организация столь масштабного мероприятия, как саммит АТЭС, требует колоссальных усилий и дипломатического мастерства. Китай традиционно демонстрирует высочайший уровень гостеприимства и умение создавать комфортные условия для переговоров любого формата. Именно поэтому, по словам Путина, многое будет зависеть от решения Си Цзиньпина — как принимающая сторона он обладает уникальной возможностью собрать за одним столом представителей ведущих держав.
Ранее Путин назвал Си Цзиньпина другом и заявил об отсутствии барьеров.