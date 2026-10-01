Прокурор Подмосковья Забатурин выступил на первом заседании Мособлдумы 8-го созыва

Прокурор Московской области Сергей Забатурин принял участие в первом заседании Московской областной Думы 8-го созыва, в своем обращении к депутатам он обозначил ключевые приоритеты совместной работы над региональным законодательством. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

«Наша общая задача — формирование понятного, прозрачного нормативного блока, который позволит улучшать жизнь наших граждан», — подчеркнул он.

В рамках выступления Забатурин отметил, что основой эффективной законотворческой деятельности является тесное взаимодействие надзорного ведомства и депутатского корпуса. Руководитель надзорного ведомства также заявил о готовности прокуратуры к открытому диалогу с парламентариями, и что в прокуратуре Московской области сложились конструктивные партнерские отношения с депутатами региона.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.